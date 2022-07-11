За три дня выявлено 1286 новых случаев Covid-19, скончались два человека
За три последних дня в Латвии зарегистрировано 1286 новых случаев Covid-19, поступили сообщения о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За три последних дня в Латвии зарегистрировано 1286 новых случаев Covid-19, поступили сообщения о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 79 лет:
Оба умерших были привиты от коронавируса.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 395,6 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 5585 лабораторных тестов на Covid-19, 23% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 514 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 772 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 841 132 человек, от этого заболевания скончались 5872 человека.
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