Пн, 11.07.2022
Вот так ездили легковушки, пока не "доездились", посмотрите на результат. Очевидец аварии на Лиепайском шоссе
Очевидец аварии на Лиепайском шоссе

За три дня выявлено 1286 новых случаев Covid-19, скончались два человека

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За три последних дня в Латвии зарегистрировано 1286 новых случаев Covid-19, поступили сообщения о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 79 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Оба умерших были привиты от коронавируса.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 395,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5585 лабораторных тестов на Covid-19, 23% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 514 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 772 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 841 132 человек, от этого заболевания скончались 5872 человека.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back