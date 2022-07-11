Неполадки в SEB banka: нарушена работа Smart-ID, интернет-банка и приложения

Банк работает над тем, чтобы восстановить доступность услуг.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций SEB banka Анете Игауне сообщила, что причины возникновения поломки до конца не установлены.

В пятницу, 8 июля, по техническим причинам использование Smart-ID также было доступно для клиентов SEB banka только с ограничениями.

Анете Игауне тогда заявила, что проблема, скорее всего, не связана с кибератаками.

Тем временем в последнее время возникает все больше сообщений о том, что базирующиеся в Латвии государственные и частные предприятия переживают крупнейшие кибератаки в истории страны.

Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd ir iespējami traucējumi Smart-ID, internetbankas un mobilās lietotnes darbībā. Strādājam, lai maksimāli ātri atjaunotu to pieejamību. Atvainojamies par radītajām neērtībām! — SEB banka (@SEB_Latvia) July 11, 2022