Неполадки в SEB banka: нарушена работа Smart-ID, интернет-банка и приложения

Банк работает над тем, чтобы восстановить доступность услуг.
Руководитель отдела корпоративных коммуникаций SEB banka Анете Игауне сообщила, что причины возникновения поломки до конца не установлены.
В пятницу, 8 июля, по техническим причинам использование Smart-ID также было доступно для клиентов SEB banka только с ограничениями.
Анете Игауне тогда заявила, что проблема, скорее всего, не связана с кибератаками.
Тем временем в последнее время возникает все больше сообщений о том, что базирующиеся в Латвии государственные и частные предприятия переживают крупнейшие кибератаки в истории страны.
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