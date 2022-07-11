Пн, 11.07.2022
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Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio
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Неполадки в SEB banka: нарушена работа Smart-ID, интернет-банка и приложения

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По техническим причинам у клиентов SEB banka в настоящий момент могут случаться сбои в работе Smart-ID, интернет-банка и мобильного приложения, сообщил банк в своем Twitter.

Банк работает над тем, чтобы восстановить доступность услуг.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций SEB banka Анете Игауне сообщила, что причины возникновения поломки до конца не установлены.

В пятницу, 8 июля, по техническим причинам использование Smart-ID также было доступно для клиентов SEB banka только с ограничениями.

Анете Игауне тогда заявила, что проблема, скорее всего, не связана с кибератаками.

Тем временем в последнее время возникает все больше сообщений о том, что базирующиеся в Латвии государственные и частные предприятия переживают крупнейшие кибератаки в истории страны.

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