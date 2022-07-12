ФОТО: Пресс-фото

Любой может оказаться в ситуации, когда становится невозможным выполнять имеющиеся финансовые обязательства, но, как говорится, из каждого тупика есть как минимум два выхода. Предлагаемая Juridiskais Birojs Maksātnespējas Jautājumos услуга - неплатежеспособность физического или юридического лица - это отличное решение организовать свою финансовую жизнь с минимальными потерями.

Juridiskais Birojs Maksātnespējas Jautājumos работает с 2014 года и является ведущей компанией в вопросах неплатежеспособности в Латвии. Основные базовые условия ее работы:

благополучие и удовлетворенность клиентов;

пунктуальность выполняемой работы;

точность и максимальная эффективность.

Специалисты компании помогли избавиться от долгов нескольким тысячам человек, начав процесс неплатежеспособности. Клиентами бюро в основном являются частные лица, которые находятся в затруднительном финансовом положении и их общая сумма долгов превышает 5000 евро.

Как начать процесс неплатежеспособности

1 марта 2015 года в Латвии вступила в силу новая редакция закона "Об урегулировании неплатежеспособности". После принятия закона процесс неплатежеспособности стал короче, проще и доступнее для людей с минимальным доходом – от одного до трех лет в зависимости от суммы кредитных обязательств и официального дохода.

Первая консультация со специалистами бюро проходит по телефону и предоставляется бесплатно. Если клиент готов сотрудничать и избавиться от долгов, то заключается соглашение о процессе неплатежеспособности, при этом компания берет на себя полную ответственность за дальнейшее продвижение процесса.

Чтобы начать процесс неплатежеспособности, клиенту высылается счет на сумму 50 евро за подготовку договора. После оплаты счета подготавливается договор, который подписывается компанией в электронном виде, клиенту его подписывать не нужно - он вступает в силу с первой оплатой договора.

Договор заключается на один год со средней ежемесячной оплатой 190 евро. В эту сумму входит:

Государственные пошлины;

Судебные расходы;

Вознаграждение администратора;

Юридические услуги;

Плата за получение справки;

Гарантия начала процесса.

Пошаговый процесс неплатежеспособности

С заключением договора клиенту больше не нужно тратить свое время на ход процесса, ведь сотрудники компании, отстаивая интересы клиента, выезжают в государственные органы и запрашивают все необходимые документы и выписки, а также представляют и консультируют клиента от начала процесса до момента, когда клиент решением суда освобождается от долгов.

Клиент больше не должен производить платежи кредиторам, а должен постараться погасить сумму, указанную в договоре, как можно скорее. После оплаты договора клиент должен подать документы в суд города, где находится его задекларированный адрес проживания, и начинается процесс неплатежеспособности, первым этапом которого является процедура банкротства - в рамках процедуры продается все движимое и недвижимое имущество, доли капитала, совместное имущество супругов и другое имущество, зарегистрированное в государственных регистрах.

Далее начинается процедура погашения долга, где платежи кредиторам производятся с планом погашения долга, утвержденным судом Латвийской Республики:

Если долг составляет от 5 000 до 30 000 евро, общая стоимость составит в среднем 12 платежей 1/3 части от официального дохода (в некоторых случаях это 6 месяцев или 18 месяцев);

Если долг составляет от 30 000 до 150 000 евро, общие расходы составят в среднем 24 платежа 1/3 части от официального дохода;

Если долг превышает 150 000 евро, то общие расходы составят в среднем 36 платежей 1/3 части от официального дохода.

Следует отметить, что после завершения процесса должник не может начать производство по делу о неплатежеспособности в течение 10 лет, не может стать присяжным ревизором, президентом или администратором неплатежеспособности, но может регистрировать активы и учреждать компании на свое имя.

Если вы оказались в ситуации, когда выполнение имеющихся финансовых обязательств кажется невыполнимой миссией, не опускайте руки, а обратитесь к знающим специалистам Juridiskais Birojs Maksātnespējas Jautājumos для совместного поиска наиболее оптимального решения. Избавьтесь от долгов безопасно, быстро и выгодно!