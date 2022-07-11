Симону Байлз в самолёте приняли за ребёнка и предложили раскраску
Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как в самолёте её приняли за ребёнка.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как в самолёте её приняли за ребёнка.
7 июля президент США Джо Байден наградил футболистку сборной США Меган Рапино и четырёхкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз Президентской медалью свободы - высшей гражданской наградой в стране.
После церемонии Байлз, чей рост составляет 142 см, возвращалась домой обратным рейсом. В самолёте Симону приняли за ребёнка, предложив гимнастке раскраску.
"Мне попытались дать раскраску, когда я села в самолёт. Я ответила: "Не нужно, мне 25 лет". Другая стюардесса предложила мне "Мимозу" (алкогольный коктейль), так что всё в порядке", - написала Байлз в социальных сетях.
Симона Байлз - четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года и 19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира).
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