Симону Байлз в самолёте приняли за ребёнка и предложили раскраску

7 июля президент США Джо Байден наградил футболистку сборной США Меган Рапино и четырёхкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз Президентской медалью свободы - высшей гражданской наградой в стране.

После церемонии Байлз, чей рост составляет 142 см, возвращалась домой обратным рейсом. В самолёте Симону приняли за ребёнка, предложив гимнастке раскраску.

"Мне попытались дать раскраску, когда я села в самолёт. Я ответила: "Не нужно, мне 25 лет". Другая стюардесса предложила мне "Мимозу" (алкогольный коктейль), так что всё в порядке", - написала Байлз в социальных сетях.

Симона Байлз - четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года и 19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира).