Пн, 11.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

Симону Байлз в самолёте приняли за ребёнка и предложили раскраску

Симона Байлз ФОТО: AFP/SCANPIX

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как в самолёте её приняли за ребёнка.

7 июля президент США Джо Байден наградил футболистку сборной США Меган Рапино и четырёхкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз Президентской медалью свободы - высшей гражданской наградой в стране.

После церемонии Байлз, чей рост составляет 142 см, возвращалась домой обратным рейсом. В самолёте Симону приняли за ребёнка, предложив гимнастке раскраску.

"Мне попытались дать раскраску, когда я села в самолёт. Я ответила: "Не нужно, мне 25 лет". Другая стюардесса предложила мне "Мимозу" (алкогольный коктейль), так что всё в порядке", - написала Байлз в социальных сетях.

Симона Байлз - четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года и 19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира).

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