Главное за 11 июля ⟩ Крушение "Титаника", град в Балдоне и бесплатная эпидуральная анестезия

В рижском микрорайоне Вецаки на ул. Селгас 7 или 8 июля с территории частного дома угнали белый автомобиль Toyota Verso 2012 года выпуска (номерной знак MF-8854), пишет "Чайка".

С 1 августа этого года медицинские учреждения Латвии должны обеспечить эпидуральную анестезию при родах за государственные средства, в том числе если женщина сама изъявила желание сделать процедуру обезболивания, сообщила порталу TVNET представитель Министерства здравоохранения Синтия Гулбе.

Государственная полиция просит откликнуться свидетелей трагической аварии, которая произошла в пятницу, 8 июля, на Лиепайском шоссе в Бабитской волости. Полиция просит откликнуться людей, которые могут предоставить полезную для расследования информацию, а также водителей, в распоряжении которых есть записи видеорегистратора с места событий.

Чтобы добиться индексации пенсий в полном объеме для всех пенсионеров, на портале общественных инициатив manabalss.lv начат сбор подписей за изменения в законе о пенсиях, передает Neatkarīgā.lv.

Главное за рубежом:

В Германии опасаются, что после планового ремонта газопровода Россия не возобновит его работу. Предстоящие дни станут для ФРГ своего рода репетицией жизни без российского газа.

Украина готовит миллион солдат, оснащенных западным оружием, чтобы отвоевать у России свою южную территорию, заявил министр обороны Украины Алексей Резников газете The Times.

На дорогах в Андах на границе Аргентины и Чили из-за сильного снегопада застряли более 400 человек, заявили официальные лица обеих стран. С аргентинской стороны границы сотрудники полиции и солдаты в воскресенье, 10 июля, эвакуировали 120 человек, еще около 200 находятся в автомобилях на высоте более 3000 метров и не могут продолжить путь из-за толстого снежного покрова.

Вечером в воскресенье, 10 июля, российские силы нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в городе Часов Яр, сообщил глава Донецкой областной администрации Украины Павел Кириленко. По последним данным, при обстреле погибли 26 человек.

Шесть человек погибли и еще 31, включая двух детей, получили ранения в результате ракетного удара по Харькову 11 июля, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов, пишет "Медуза".

В аэропорту Атланты в США во время маневра посадки загорелся самолет авиакомпании Spirit Airlines, сообщает Business Insider. Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля, во время посадки рейса, следовавшего по маршруту Тампа - Атланта.

Интересное чтиво:

Комик Денис Чужой - один из многих россиян, бежавших из России после ее нападения на Украину. Он не поддерживает войну, ни за какие деньги и известность не собирается продавать "что-то более важное и ценное" - свою позицию. Сейчас он старается выжить в другой стране, зарабатывая творчеством, выступая не на родном языке, а также продолжая поддерживать украинский народ. Поговорили с ним о его отъезде из России, отношении к коллегам по цеху, которые продолжают молчать о войне, а также о планах на будущее.

Двоим мужчинам, которые незадолго до Иванова дня вышли в море из Коккола в Западной Финляндии, показалось, что они видели кита. В начале нынешней недели на берегу моря в Латвии был найден морж. Означает ли это, задается вопросом Postimees, что в будущем в Балтийском море могут появиться новые виды?

Один из крупнейших мировых автопроизводителей-гигантов компания Stellantis предупреждает о ситуации, которая может кардинально повлиять на авторынок, сообщает Bloomberg.