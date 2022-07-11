BBC: с конца июня Украина уничтожила 14 российских военных баз и складов вооружений

Речь идет об ударах по складам и базам в "глубоком тылу" российских войск - в 5-75 километрах от фронта, отмечает издание. Называются такие случаи:

удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и складу боеприпасов в Перевальске (Луганская область) - 28 июня;

удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область) - 2 июля;

удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область) - 3 июля;

взрыв базы в Снежном (Донецкая область) - 4 июля;

взрыв базы в "Камаз-центре" в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область) - 5 июля;

взрывы баз и склада в Великом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне - 6 июля;

удар по нефтебазе в Донецке - июля;

взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область - 8 июля.

Информацию и видео ударов журналисты BBC собрали из открытых источников видео очевидцев, сообщения военных корреспондентов, блогеров и местных чиновников. Некоторые случаи взрывов подтвердило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Украина и Россия официально эти случаи не комментировали.