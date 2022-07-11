Пн, 11.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

Трагическая авария на Лиепайском шоссе: с места происшествия вывезено 247 тонн загрязненного грунта

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С места автомобильной аварии в Бабитской волости у Лиепайского шоссе вывезено и утилизировано 247,18 тонны загрязненного грунта, сообщила представитель Государственной службы окружающей среды (VVD) Илона Чернодона.

В прошедшие выходные загрязненный грунт был выкопан и утилизирован на складе опасных отходов в Гардене. Совместно с Консультационным бюро окружающей среды было отобрано 15 проб почвы для определения концентрации нефтепродуктов. Из вырытой ямы откачано 7,2 тонны смеси воды и нефтепродуктов, которая передана на очистные сооружения Eko osta.

В понедельник из вырытой ямы откачано 6,75 тонны смеси воды и нефтепродуктов, которая также передана Eko osta. В настоящее время канава засыпается привозным песком, поверх которого будет насыпан чернозем и посеяна трава.

В дальнейшем потребуется изъять пробы подземных вод для лабораторного анализа, а также подготовить программу дальнейших работ.

Уже сообщалось, что утечка топлива из цистерны грузового автомобиля, произошедшая в результате аварии на Лиепайском шоссе в Бабитской волости в пятницу, создала опасное загрязнение на площади около 100 квадратных метров и на глубине нескольких метров.

Была вызвана компания SIA Lautus, которая занимается раскопками опасного загрязнения на месте аварии.

RUS TVNET уже писал, что в пятницу, 8 июля, на Лиепайском шоссе в Бабитской волости произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли и пятеро получили ранения.

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