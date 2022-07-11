Украина обещает контрнаступление на Херсон и миллион бойцов. Но стоит ли этого ожидать уже сейчас?

По словам Сергея, другого украинского военного из территориальной обороны, с которым поговорили журналисты Economist, армия РФ построила для защиты своих рубежей под Херсоном усиленные подземные бункеры. И когда ВСУ пытаются россиян оттуда вытеснить, они возвращаются с новыми силами. "Там, где было десять, появляется сотня", - говорит он.

Военный утверждает, что только в одной из деревень действуют сразу четыре российских звена противовоздушной обороны. И серьезную проблему для ВСУ, как говорит Сергей, представляет присутствие местных жителей, которых армия РФ использует в качестве живых щитов. "Мы не можем стрелять по собственному народу", - объяснил британским журналистам Сергей.

Наступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. По данным, на которые ссылается Economist, ходят разговоры о значительных потерях, которые ВСУ понесли в мае под селом Давыдов Брод в Херсонской области при попытке форсировать реку Ингулец. "Их заманили на линию огня, - рассказала журналистам местный фермер Виктория. - Много людей погибло".

Продвижение Украины

Несмотря на ожесточенное сопротивление российской армии, в последние недели ВСУ все же сумели добиться на Херсонском направлении определенных успехов. Медленное контрнаступление украинской армии не прекращается уже много недель и она постепенно приближается к Херсону.

Только в понедельник украинские военные заявили об освобождении села Ивановка в Херсонской области.

Резников говорит, что приказ о подготовке наступления уже получен ФОТО: Reuters

Украинская армия также периодически сообщает об уничтожении российской техники на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Благодаря советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу, который постоянно сообщал об успешных ударах по Чернобаевке, название этого населенного пункта превратилось в мем. По данным Арестовича на конец прошлой недели, такие удары наносились уже 26 раз.

А в пятницу вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей занятых российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей как можно быстрее покидать свои дома перед наступательными действиями ВСУ. "Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает вооруженное применение силы, мы же понимаем это, - сказала Верещук. - Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами".

На фоне заявлений Резникова и Верещук западные источники предупреждают, что у Украины пока может быть недостаточно ресурсов для полномасштабных наступательных действий в Херсоне и Запорожской области.

"ВСУ еще нужно время для восстановления"

Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, пока Россия сосредотачивает свои усилия на восточных регионах, сейчас наступил удачный момент для возвращения частей юга. "Но дело в том, что большинство украинских военных ресурсов и усилий сейчас уже заняты ожесточенными боями в Донбассе, - пишет Бил. - Мы говорили с некоторыми соединениями, которые уже потеряли более половины своих военнослужащих и нуждаются в пополнении".

Британия объявила о масштабной программе обучения украинских войск. На этом фото - военнослужащие ВСУ учатся под Манчестером ФОТО: PA Media