Пн, 11.07.2022
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Очевидец аварии на Лиепайском шоссе

СГД: в понедельник выявлено 10 попыток ввоза или вывоза санкционных товаров из России

fuel for the winter - pellets in sacks ФОТО: Shutterstock

В понедельник, 11 июля, до 17:00 в Латвии в десяти случаях был запрещен ввоз или вывоз из России в Европейский союз (ЕС) конкретных товаров, подпадающих под санкции, сообщила LETA представитель Службы государственных доходов (СГД) Кристине Аугсткалне-Яунберзиня.

Как сообщалось, в воскресенье закончился переходный период, в течение которого можно было ввозить в ЕС товары, попадающие под санкции, или вывозить их в Россию в соответствии с ранее заключенными договоренностями.

Аугсткалне-Яунберзиня заявила, что в семи случаях предприниматели хотели экспортировать в Россию детали центрального отопления, проточные и термонакопительные водонагреватели, искусственные колбасные оболочки, декоративную бумагу, системы окраски и красители. В основном было отказано грузам от компаний других государств-членов ЕС и третьих стран, которые не успели пересечь границу в установленный срок, до 24:00 10 июля.

В свою очередь, в трех случаях были выявлены попытки ввезти из России товары, запрещенные к ввозу в ЕС – в двух случаях древесина или гранулы и в одном случае – деревянная мебель.

Уже сообщалось, что с понедельника, 11 июля, вводится запрет на ввоз из России товаров, попадающих под санкции, в том числе - алкоголя, мебели и др. Запрет будет относиться и к частным лицам.

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