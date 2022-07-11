СГД: в понедельник выявлено 10 попыток ввоза или вывоза санкционных товаров из России

Как сообщалось, в воскресенье закончился переходный период, в течение которого можно было ввозить в ЕС товары, попадающие под санкции, или вывозить их в Россию в соответствии с ранее заключенными договоренностями.

Аугсткалне-Яунберзиня заявила, что в семи случаях предприниматели хотели экспортировать в Россию детали центрального отопления, проточные и термонакопительные водонагреватели, искусственные колбасные оболочки, декоративную бумагу, системы окраски и красители. В основном было отказано грузам от компаний других государств-членов ЕС и третьих стран, которые не успели пересечь границу в установленный срок, до 24:00 10 июля.

В свою очередь, в трех случаях были выявлены попытки ввезти из России товары, запрещенные к ввозу в ЕС – в двух случаях древесина или гранулы и в одном случае – деревянная мебель.

Уже сообщалось, что с понедельника, 11 июля, вводится запрет на ввоз из России товаров, попадающих под санкции, в том числе - алкоголя, мебели и др. Запрет будет относиться и к частным лицам.