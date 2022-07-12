Кубок Латвии: Сенсационный вылет "Лиепаи" и 13 голов от "Метты"

Главную сенсацию в матчах 1/8 финала преподнесли футболисты клуба "Гробиня", которые выбили из турнира своего принципиального соперника "Лиепаю" (2:1).

Отдельно стоит упомянуть "Метту", которая победила "Саласпилс" со счётом 13:0. Четырьмя голами в этой встрече отметился Артём Пузыревскис.

Результаты матчей 1/8 финала Кубка Латвии:

"Саласпилс" - "Метта" 0:13

"Гробиня" - "Лиепая" 2:1

"Ауда" - "Даугавпилс" 2:1

"Рига" - "Валмиера" 0:2

РФШ - "Спартак" 4:0

"Супер Нова" - "Тукумс" 0:2

"Елгава" - "Албертс" 2:1

"Сканстес СК" - "Екабпилс СК" 6:1

Жеребьёвка пар 1/4 финала Кубка Латвии состоится 12 июля.

С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.

Действующим обладателем трофея является РФШ.