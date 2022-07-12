Вт, 12.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

Кубок Латвии: Сенсационный вылет "Лиепаи" и 13 голов от "Метты"

Футболисты "Ауды" ФОТО: Kristians Putniņš/FK Auda

В понедельник, 11 июля, определились все четвертьфиналисты Кубка Латвии по футболу.

Главную сенсацию в матчах 1/8 финала преподнесли футболисты клуба "Гробиня", которые выбили из турнира своего принципиального соперника "Лиепаю" (2:1).

Отдельно стоит упомянуть "Метту", которая победила "Саласпилс" со счётом 13:0. Четырьмя голами в этой встрече отметился Артём Пузыревскис.

Результаты матчей 1/8 финала Кубка Латвии:

  • "Саласпилс" - "Метта" 0:13
  • "Гробиня" - "Лиепая" 2:1
  • "Ауда" - "Даугавпилс" 2:1
  • "Рига" - "Валмиера" 0:2
  • РФШ - "Спартак" 4:0
  • "Супер Нова" - "Тукумс" 0:2
  • "Елгава" - "Албертс" 2:1
  • "Сканстес СК" - "Екабпилс СК" 6:1

Жеребьёвка пар 1/4 финала Кубка Латвии состоится 12 июля.

С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.

Действующим обладателем трофея является РФШ.

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