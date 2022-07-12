Кубок Латвии: Сенсационный вылет "Лиепаи" и 13 голов от "Метты"
В понедельник, 11 июля, определились все четвертьфиналисты Кубка Латвии по футболу.
В понедельник, 11 июля, определились все четвертьфиналисты Кубка Латвии по футболу.
Главную сенсацию в матчах 1/8 финала преподнесли футболисты клуба "Гробиня", которые выбили из турнира своего принципиального соперника "Лиепаю" (2:1).
Отдельно стоит упомянуть "Метту", которая победила "Саласпилс" со счётом 13:0. Четырьмя голами в этой встрече отметился Артём Пузыревскис.
Результаты матчей 1/8 финала Кубка Латвии:
Жеребьёвка пар 1/4 финала Кубка Латвии состоится 12 июля.
С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.
Действующим обладателем трофея является РФШ.
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