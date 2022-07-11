Пн, 11.07.2022
Для физического, частного, лица штраф - от 30 до 1400 евро. Да, за установку палатки в прибрежной дюнной защитной зоне. Не считая мест, где есть и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф. Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Над Балтийским морем: истребители НАТО 6 раз поднимались в воздух для сопровождения бортов РФ

Над Балтийским морем: истребители НАТО 6 раз поднимались в воздух для сопровождения бортов РФ

Истребитель Eurofight Typhoon ФОТО: Посольство Великобритании

На прошлой неделе истребители НАТО шесть раза поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Четвертого июля истребители миссии НАТО выполняли патрулирование воздушного пространства Балтийских стран на границе с Россией и Беларусью.

Пятого июля они опознали российский самолет "Ту214ПУ", летевший в международном воздушном пространстве из основной части России в Калининградскую область. У борта был включен транспондер, он следовал заранее предоставленному летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

В этот же день истребители НАТО опознали пять российских "Су-27", летевших в международном пространстве из Калининградской области на континентальную часть России. Эти самолеты были с выключенными транспондерами, у них не было летных планов, они не поддерживали связь с местными диспетчерами.

Шестого июля натовские истребители дважды взлетали для перехвата и опознавания российского "Су-30", летевшего в международном воздушном пространстве из Калиниграда и вернувшегося назад. Этот борт был с выключенным транспондером, у него не было летных планов, он не поддерживали связь с местными диспетчерами.

Седьмого июля натовские истребители патрулировали воздушное пространство Балтийских стран на границе с Россией и Беларусью.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back