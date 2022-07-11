Видео ⟩ СМИ: В Херсонской области взорвались склады с селитрой
Telegram-канал "Украина сейчас" опубликовал видео, как утверждается, удара по складу боеприпасов РФ в Херсонской области, в Новой Каховке.
Telegram-канал "Украина сейчас" опубликовал видео, как утверждается, удара по складу боеприпасов РФ в Херсонской области, в Новой Каховке.
Источники ТАСС и РИА "Новости" в назначенной российскими военными городской администрации сообщили, что в результате ракетного удара по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, пишет "Медуза".
Также утверждается, что есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и жилые дома.
Российская сторона отметила, что Каховская ГЭС не пострадала.
Новая Каховка - город, который перешел под контроль РФ уже 24 февраля, в первый же день войны.
В условиях войны не всегда возможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
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