Вт, 12.07.2022
Несмотря на надежды жителей, снижение цен не имеет под собой никакого экономического обоснования – стоимость строительства продолжает расти, и спрос на жилье в новых проектах будет оставаться высоким. Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio
Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio

Видео ⟩ СМИ: В Херсонской области взорвались склады с селитрой

ФОТО: https://t.me/itsdonetsk

Telegram-канал "Украина сейчас" опубликовал видео, как утверждается, удара по складу боеприпасов РФ в Херсонской области, в Новой Каховке.

Источники ТАСС и РИА "Новости" в назначенной российскими военными городской администрации сообщили, что в результате ракетного удара по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, пишет "Медуза".

Также утверждается, что есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и жилые дома.

Российская сторона отметила, что Каховская ГЭС не пострадала.

Новая Каховка - город, который перешел под контроль РФ уже 24 февраля, в первый же день войны. 

В условиях войны не всегда возможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.

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