Вт, 12.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
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Видео ⟩ В Херсонской области взорвались российские склады с селитрой: сообщается о погибших
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ФОТО: https://t.me/itsdonetsk

В городе Новая Каховка, который находится в оккупированной российскими военными Херсонской области Украины, взорвался российский склад с боеприпасами. Об этом заявили спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук и советник главы Херсонской области Сергей Хлань, пишет "Медуза".

"У людей вылетают окна, но они все равно рады… Потому что это означает, что ВСУ близко", - заявил Хлань.

По данным "военно-гражданской администрации" Новой Каховки, в результате удара по городу

погибли по крайней мере семь человек и еще 60 получили ранения,

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пишет ТАСС.

В "новой администрации" Херсонской области, назначенной после оккупации региона, заявили, что Каховская ГЭС не пострадала, Северо-Крымский канал функционирует.

"Новые власти" утверждают, что в результате удара взорвались склады с селитрой, оказались повреждены рынок, больница и жилые дома. Удар по городу был нанесен из американских РЗСО HIMARS, заявили в "военно-гражданской администрации" Херсонской области.

Новая Каховка - город, который перешел под контроль РФ уже 24 февраля, в первый же день войны. 

В условиях войны не всегда возможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.

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