Видео ⟩ В Херсонской области взорвались российские склады с селитрой: сообщается о погибших

"У людей вылетают окна, но они все равно рады… Потому что это означает, что ВСУ близко", - заявил Хлань.

По данным "военно-гражданской администрации" Новой Каховки, в результате удара по городу

погибли по крайней мере семь человек и еще 60 получили ранения,

пишет ТАСС.

В "новой администрации" Херсонской области, назначенной после оккупации региона, заявили, что Каховская ГЭС не пострадала, Северо-Крымский канал функционирует.

"Новые власти" утверждают, что в результате удара взорвались склады с селитрой, оказались повреждены рынок, больница и жилые дома. Удар по городу был нанесен из американских РЗСО HIMARS, заявили в "военно-гражданской администрации" Херсонской области.

Новая Каховка - город, который перешел под контроль РФ уже 24 февраля, в первый же день войны.

В условиях войны не всегда возможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.