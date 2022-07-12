Передача: в некоторых районах Риги нет ливневой канализации

Ситуацию с огромными лужами в городе пояснил директор департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс: "Если мы берем ведро воды и выливаем его в раковину, вода же сразу не уйдет. Вчера была аналогичная ситуация: в короткое время на территории выпало очень большое количество воды. К тому же, с мостов вода стекает вниз, увеличивая нагрузку".

Представители Рижской думы также указали программе, что ситуация в относительно новых микрорайонах Риги, таких как Плявниеки, Пурвцием или Иманта, удовлетворительная, но есть районы, где ливневой канализации нет вообще. В качестве примера в программе был упомянут Чиекуркалнс.

"Если мы говорим о центральной части, той же самой улице Бривибас, Ганибу дамбис, или еще где-то, то здесь эта водосточная система подключена к коллектору общей канализации, и здесь мы можем наблюдать ситуацию, когда

во время сильного дождя чаще образуются лужи, потому что система не справляется с количеством воды", - указал Вайводс.

Как сообщалось в программе, планы по строительству или модернизации ливневой канализации у столицы есть. При проектировании новых улиц или полной реконструкции улиц старые водостоки заменяются на более современные. Но чаще всего просто восстанавливают уличное покрытие, в таких случаях дело обстоит иначе.

"Если говорить о ремонтах, то к сожалению здесь мы воссоздаем историческую ситуацию. Параметры системы здесь не меняются, а обновляются только используемые материалы", - пояснил чиновник.

В настоящее время наиболее актуальным проектом для Риги, где будут заменены ливневые системы, является участок от Гризинькалнса до улицы Лачплеша. Как сообщает программа, стоимость проекта оценивается примерно в 15 млн евро, однако он пока не профинансирован.

Уже сообщалось, что 10 июля из-за наводнения было остановлено движение трамвая 1-го маршрута возле Воздушного моста в обе стороны. 10 июля после сильных дождей на двух перекрестках в Риге откачали воду.