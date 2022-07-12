США: Иран поставит в Россию сотни боевых беспилотников
Иран планирует поставить в Россию сотни беспилотников с боевым вооружением для использования в Украине, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Иран планирует поставить в Россию сотни беспилотников с боевым вооружением для использования в Украине, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он сказал, что информация, полученная США, подтверждает мнение о том, что российская армия с трудом поддерживает свой арсенал после значительных потерь в Украине.
"Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие, - сказал Салливан журналистам.
"Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих беспилотников, причем первоначальное обучение, как ожидается, начнется уже в июле", - уточнил советник.
Пока неясно, поставил ли Иран уже какие-либо из этих беспилотников в Россию.
Салливан отметил, что повстанцы-хуситы в Йемене использовали иранские беспилотники для нападения на Саудовскую Аравию.
Дроны сыграли важную роль по обе стороны войны в Украине. Они используются как для стрельбы ракетами с большого расстояния, для сброса малоразмерных бомб на цели, так и для разведки артиллерийских сил и сухопутных войск.
Особых успехов украинские силы добились, используя боевые беспилотники турецкого производства. США и другие союзники также поставили Украине различные типы меньших беспилотников.
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