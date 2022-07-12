США: Иран поставит в Россию сотни боевых беспилотников

Он сказал, что информация, полученная США, подтверждает мнение о том, что российская армия с трудом поддерживает свой арсенал после значительных потерь в Украине.

"Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие, - сказал Салливан журналистам.

"Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих беспилотников, причем первоначальное обучение, как ожидается, начнется уже в июле", - уточнил советник.

Пока неясно, поставил ли Иран уже какие-либо из этих беспилотников в Россию.

Салливан отметил, что повстанцы-хуситы в Йемене использовали иранские беспилотники для нападения на Саудовскую Аравию.

Дроны сыграли важную роль по обе стороны войны в Украине. Они используются как для стрельбы ракетами с большого расстояния, для сброса малоразмерных бомб на цели, так и для разведки артиллерийских сил и сухопутных войск.

Особых успехов украинские силы добились, используя боевые беспилотники турецкого производства. США и другие союзники также поставили Украине различные типы меньших беспилотников.