Футболистки сборной Англии одержали самую крупную победу в истории Евро
Сборная Англии разгромила команду Норвегии во втором туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу.
Сборная Англии разгромила команду Норвегии во втором туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу.
Встреча прошла на стадионе "Фалмер - Зе Амекс" в Брайтон энд Хоув (Англия) и завершилась разгромной победой англичанок со счётом 8:0.
В составе победителей хет-трик оформила Бет Миди, которая отличилась на 34-й, 38-й и 81-й минутах. На 29-й и 41-й минутах дубль оформила Эллен Уайт. По голу забили Джорджия Стэнуэй (12`), Лорен Хемп (15`) и Алессия Руссо (66`).
Сборная Англии одержала самую крупную победу в истории чемпионатов Европы по футболу (включая мужской). Ранее рекорд также принадлежал англичанкам - 6:0 над Шотландией в 2017 году.
Финальная игра чемпионата Европы состоится на стадионе "Уэмбли" 31 июля. Действующими обладателями трофея являются футболистки сборной Нидерландов.
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