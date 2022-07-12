Вт, 12.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
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Футболистки сборной Англии одержали самую крупную победу в истории Евро

Бет Мид ФОТО: AFP/SCANPIX

Сборная Англии разгромила команду Норвегии во втором туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла на стадионе "Фалмер - Зе Амекс" в Брайтон энд Хоув (Англия) и завершилась разгромной победой англичанок со счётом 8:0.

В составе победителей хет-трик оформила Бет Миди, которая отличилась на 34-й, 38-й и 81-й минутах. На 29-й и 41-й минутах дубль оформила Эллен Уайт. По голу забили Джорджия Стэнуэй (12`), Лорен Хемп (15`) и Алессия Руссо (66`).

Сборная Англии одержала самую крупную победу в истории чемпионатов Европы по футболу (включая мужской). Ранее рекорд также принадлежал англичанкам - 6:0 над Шотландией в 2017 году.

Финальная игра чемпионата Европы состоится на стадионе "Уэмбли" 31 июля. Действующими обладателями трофея являются футболистки сборной Нидерландов.

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