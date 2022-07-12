Готовятся поправки: самоуправления смогут менять срок расселения беженцев

Она выразила надежду, что указанные поправки будут приняты в ближайшее время, может быть, даже на этой неделе, но это зависит от решения правительства.

Если такой порядок будет принят, то Рига, скорее всего, выберет вариант предоставления жилья украинским беженцам на более короткий срок - 60 дней, но с тем же лимитом господдержки, что до 1 июля, сказала Озола.

На вопрос, достаточно ли двух месяцев, чтобы украинские граждане нашли жилье в Латвии, Озола ответила, что сроки всегда будут спорными, однако беженцы должны понимать, что для достижения результата им самим необходимо участвовать в поиске жилья с первого дня.

Говоря об отклике рижан в предоставлении своих квартир украинцам, Озола признала, что лишь около трети всех обратившихся арендодателей в итоге соглашаются на сделку. Причин такого отсева несколько, и одна из главных - невозможность сразу впустить людей в квартиру.

Уже сообщалось, что, не получив финансирования, Рига с 1 июля прекратила прием новых украинских беженцев, продолжая обслуживать только тех, кто прибыл ранее.