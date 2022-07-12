Вт, 12.07.2022
Несмотря на надежды жителей, снижение цен не имеет под собой никакого экономического обоснования – стоимость строительства продолжает расти, и спрос на жилье в новых проектах будет оставаться высоким. Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio
Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio

Эксперт: цены на продукты в Латвии в основном выше, чем в соседних странах

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во втором квартале текущего года цены на продукты питания существенно выросли во всех странах Балтии, но в сетевых супермаркетах Риги они в основном выше, чем в соседних странах, сообщила агентству LETA руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

"Страны Балтии не являются исключением, и здесь, как и во всем мире, цены продуктов в последние месяцы существенно выросли", - сказала она.

Гулбе отметила, что с учетом общего исторического опыта во всех трех странах Балтии наблюдался ажиотаж по поводу соли, гречки и черного чая, при этом в Эстонии в начале июня эти продукты еще полностью не вернулись на полки магазинов, тогда как в Латвии и Литве эти товары уже были в магазинах, но по более высокой цене.

Кроме того, как отметила Гулбе, если сравнивать цены на продукты питания в сетевых супермаркетах столиц стран Балтии, то в Латвии они в основном выше, чем в соседних странах, но в магазинах Lidl цены во всех странах очень похожи. "Это в очередной раз говорит о том, что объемы экономики имеют значение", - сказала представитель Института агроресурсов и экономики.

Например, одной из причин, почему в Латвии кофе дороже, чем в соседних странах, является акцизный налог в размере 1,42 евро за килограмм.

"Но в будущем я более серьезную проблему вижу не в более дорогих продуктах питания, а в низкой покупательной способности. И она не может вырасти, если не будет развиваться предпринимательская деятельность. (...) Деньги создают деньги. Если будет бизнес, будут зарплаты и налоги. Людям не нужно будет беспокоиться о том, что продукты стали на евро дороже, потому что они смогут их себе позволить", - сказала Гулбе.

Согласно данным отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики, в Латвии по сравнению с Эстонией и Литвой во втором квартале был дороже картофель - в Латвии он стоил в среднем 0,74 евро за килограмм, тогда как в Эстонии - 0,56 евро, а в Литве - 0,61 евро за килограмм. Также в Латвии была самая дорогая морковь - 0,85 евро за килограмм, тогда как в Эстонии она стоит 0,57 евро за килограмм.

В то же время местные огурцы в Латвии стоили 1,89 евро за килограмм, тогда как в Эстонии их цена почти в два раза выше - 3,56 евро за килограмм. В Литве импортные огурцы можно купить за 0,99 евро за килограмм, что почти наполовину дешевле, чем в Латвии, где импортные огурцы стоят 1,84 евро за килограмм. В свою очередь самые дорогие местные помидоры во втором квартале были в Эстонии, где они стоили 5,59 евро за килограмм, а самые дешевые - в Литве, где их цена составляла 2,49 евро, тогда как в Латвии местные помидоры стоили 3,99 евро за килограмм.

Самые дорогие бананы, апельсины, лимоны и груши были в Латвии, в то же время вишни, сливы и черника были самыми дешевыми. Например, средняя цена бананов в Латвии составляла 1,59 евро за килограмм, в Эстонии - 1,27 евро за килограмм, в Литве - 1,29 евро за килограмм.

В Латвии самые дешевые в странах Балтии яйца и чай Yellow Label, в свою очередь соль, сахар, крупы, кофе и масло - дороже.

Соль в Литве стоит 0,49 евро за килограмм, в Эстонии - 0,7 евро за килограмм, в Латвии - 1,05 евро за килограмм. Сахар в Эстонии в среднем стоит 0,66 евро за килограмм, в Литве - 0,69 евро за килограмм, в Латвии - 0,96 евро за килограмм. Гречка в Литве стоит 2,67 евро за килограмм, в Эстонии - 2,7 евро за килограмм, в Латвии - 3,82 евро за килограмм. Кофе в Эстонии во втором квартале был самым дешевым - 11,46 евро за килограмм, тогда как в Литве он стоил 13,78 евро за килограмм, а в Латвии - 16,46 евро за килограмм. Самое дешевое масло в июне было в Литве - 7,94 евро за килограмм, тогда как в Эстонии оно стоило 8,8 евро за килограмм, в Латвии - 10,97 евро за килограмм.

В течение года в Эстонии больше всего подорожали картофель - в 2,8 раза, с 0,2 евро до 0,56 евро за килограмм, гречка - на 86%, яйца размера L и мясо бройлеров - на 47%, в том числе цена 10 яиц выросла с 1,51 евро до 2,23 евро, а мяса бройлеров - с 2,12 евро до 3,12 евро за килограмм.

В Литве за год больше всего подорожали картофель - в 2,3 раза, с 0,27 евро до 0,61 евро за килограмм, гречка - в 2,2 раза, с 1,24 евро до 2,67 евро за килограмм, а также свекла - в 2,1 раза, с 0,37 евро до 0,77 евро за килограмм.

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