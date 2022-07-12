Нападающий сборной Латвии Елисеев продолжит карьеру в России

Как сообщает пресс-служба российского клуба, соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Елисеев является воспитанником латвийской хоккейной школы. В МХЛ он дебютировал в сезоне-2011/12 за ХК "Рига" в возрасте 17 лет, а к играм рижского "Динамо" в КХЛ начал привлекаться через три года, начиная с сезона-2015/16.

Также нападающий выступал за "Ценг Тоу" Цзилинь (ВХЛ) и "Нефтяник" Альметьевск (ВХЛ). Сезон-2021/22 Елисеев провёл в рижском "Динамо", набрав за 29 игр 20 (13+7) очков. После досрочного окончания сезона КХЛ подписал контракт со шведским "МОДО" из Эрншёльдсвика, за который сыграл 6 игр и набрал 5 (2+3) очков.

Елисеев является игроком сборной Латвии, за которую выступал на чемпионате мира 2022 года и забросил одну шайбу в семи встречах.

Напомним, ранее латвийский вратарь Янис Калниньш стал игроком хабаровского "Амура", а московский "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом. Это вызвало скандал в Латвии, после чего хоккеист в своих соцсетях написал, что не подписывал контракт с клубом и не собирается приезжать в Россию.

После военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси. В случае нарушения запрета спортсмены и тренеры не будут привлекаться в сборную Латвии.