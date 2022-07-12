Погода в среду: дожди отступают, но не везде

В среду днем дожди в основном пройдут только в Курземе, местами сильные. На остальной части территории страны день будет солнечным.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, в Курземе - до +17 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге ночью возможен сильный дождь и гроза. В течение дня небо прояснится, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +24 градусов днем.