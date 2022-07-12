Вт, 12.07.2022
Для физического, частного, лица штраф - от 30 до 1400 евро. Да, за установку палатки в прибрежной дюнной защитной зоне. Не считая мест, где есть и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф. Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды

Погода в среду: дожди отступают, но не везде

Солнечный день в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник вечером и предстоящей ночью в центральных и западных регионах Латвии местами еще ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

В среду днем дожди в основном пройдут только в Курземе, местами сильные. На остальной части территории страны день будет солнечным.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, в Курземе - до +17 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге ночью возможен сильный дождь и гроза. В течение дня небо прояснится, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +24 градусов днем.

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