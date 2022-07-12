Определились пары 1/4 финала Кубка Латвии по футболу

Среди 8 команд, которые представлены в 1/4 финала, пять - это команды из Высшей лиги и три - из Первой лиги.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Латвии:

"Валмиера" - "Ауда"

"Тукумс" - РФШ

"Елгава" - "Метта"

"Гробиня" - "Сканстес СК"

Матчи 1/4 финала Кубка Латвии пройдут 13 августа. Точное время и место проведения игр будут объявлены дополнительно.

С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.

Действующим обладателем трофея является РФШ.