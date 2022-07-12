Определились пары 1/4 финала Кубка Латвии по футболу
Во вторник, 12 июля, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Латвии по футболу.
Во вторник, 12 июля, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Латвии по футболу.
Среди 8 команд, которые представлены в 1/4 финала, пять - это команды из Высшей лиги и три - из Первой лиги.
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Латвии:
Матчи 1/4 финала Кубка Латвии пройдут 13 августа. Точное время и место проведения игр будут объявлены дополнительно.
С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.
Действующим обладателем трофея является РФШ.
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