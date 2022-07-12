Может ли Украина освободить юг страны: объясняет эксперт

Для проведения такой операции Украине в достаточном количестве необходимо точное дальнобойное оружие западных стран. Граубе считает, что Западу следует увеличить объемы поставок, поскольку, судя по общедоступной информации, нынешних объемов пока недостаточно.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ армии освободить оккупированные Россией прибрежные районы на юге страны, такое заявление Украины можно оценить с двух сторон.

Прежде всего, это можно рассматривать как фактор кампании информационной войны, а значит, такие украинские заявления имеют большое психологическое значение в том плане, что Украина переходит от обороны к освобождению.

Во-вторых, это заявление следует оценивать с военной точки зрения, а именно: вооружение западных стран себя зарекомендовало, и это вынуждает противника деморализоваться и пересматривать планы.

"Российские подразделения снабжения на востоке Украины достаточно серьезно пострадали, была оперативная пауза, поэтому Украина может использовать эту ситуацию в своих интересах для развития успеха на юге. Даже если потенциальная атака провалится, она вынудит Россию передислоцировать свои силы на более широком фронте", - подчеркнул Граубе.

Оценивая, ожидаются ли и когда именно в этой войне могут произойти существенные переломы, эксперт указал, что все будет зависеть от двух факторов: как будет проходить перевооружение Украины западными технологиями и как Россия решит вопрос мобилизации. Последнее касается не только людских ресурсов, но и вооружений.

"Правда в том, что, как показывает активность последнего месяца, у русских нет недостатка в артиллерии, и это, кажется, единственный путь, который у них остался", - добавил Граубе.

Он также выразил уверенность, что по крайней мере часть российского руководства понимает реальность войны, однако на уровне президента России Владимира Путина достоверной информацией не пользуется.

"В ходе войны заметно, что есть боязнь сообщать правду, информация не доходит до политических уровней, потому что тогда поведение было бы другим", - добавил Граубе.