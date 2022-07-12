В МОК назвали "маловероятным" участие России в Олимпиаде-2024

"Проблема заключается в том, что квалификация на Игры во многих видах спорта начинается за два года до самих соревнований. Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по чёткой инструкции, что не будут приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях", - цитирует Риди The Guardian.

"На первый взгляд, маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трёх видах спорта (велоспорт, дзюдо, теннис), которые действовали иначе. И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен", - добавил бывший глава WADA.

Риди отметил, что спортсменам из России и Беларуси будет сложно начать выступать в квалификационных соревнованиях, когда они уже начались. "Если думать о спортсменах из других стран, то очень сложно будет сказать им на полпути: "Все вы, кто уже прошёл квалификацию, мы изменили правила", - добавил Риди.

Напомним, МОК в конце февраля рекомендовал не допускать спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования из-за войны в Украине. Большинство федераций последовали этим рекомендациям, а в Олимпийском комитете России это назвали грубым нарушением принципов международного олимпийского движения.

В июне президент МОК Томас Бах заявил, что рекомендации по отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях пока не подлежат пересмотру.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.