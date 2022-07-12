На Илью Яшина завели уголовное дело о "фейках" о войне

Дело возбуждено по статье 207.3 Уголовного кодекса России о "фейках" про армию РФ. Также юрист написал, что дому у политика начался обыск.

Сейчас Яшин находится в России и отбывает арест за неповиновение полиции. Назначенный ему судом срок в 15 суток истекают ночью на 13 июля.

Яшин оставался одним из немногих российских политиков, открыто высказывавшихся против вторжения в Украину.