На Илью Яшина завели уголовное дело о "фейках" о войне
На российского оппозиционного политика Илью Яшина завели уголовное дело о "фейках" о войне, сообщил его адвокат Вадим Прохоров в своем Facebook.
На российского оппозиционного политика Илью Яшина завели уголовное дело о "фейках" о войне, сообщил его адвокат Вадим Прохоров в своем Facebook.
Дело возбуждено по статье 207.3 Уголовного кодекса России о "фейках" про армию РФ. Также юрист написал, что дому у политика начался обыск.
Сейчас Яшин находится в России и отбывает арест за неповиновение полиции. Назначенный ему судом срок в 15 суток истекают ночью на 13 июля.
Яшин оставался одним из немногих российских политиков, открыто высказывавшихся против вторжения в Украину.
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