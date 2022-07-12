Финский ХИК выбил РФШ из Лиги чемпионов
Латвийский футбольный клуб РФШ не смог преодолеть первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей финскому клубу ХИК.
Латвийский футбольный клуб РФШ не смог преодолеть первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей финскому клубу ХИК.
Напомним, неделю назад матч в Хельсинки завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче уже на 11-й минуте забил австриец Мануэль Мартич.
Ответная встреча прошла в Юрмале на стадионе "Слока". Основное время матча завершилось со счётом 2:1 в пользу РФШ, а в серии пенальти сильнее оказались гости (5:4).
Счёт в матче был открыт на 48-й минуте - голкипер гостей после удара Эмерсона отбил мяч перед собой, а первым на добивании оказался Артур Зюзин. На 56-й минуте Стефан Панич удвоил преимущество хозяев, но на 75-й минуте Мурилу один мяч отыграл и финны сумели сравнять счёт по сумме двух матчей.
В дополнительное время зрители голов не увидели, а в послематчевой серии пенальти футболисты ХИКа сумели реализовать все свои попытки. Единственный нереализованный удар в составе РФШ на счету Панича, который пробил выше ворот.
Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов ХИК сыграет с чешской "Викторией", а РФШ продолжит еврокубки в третьем отборочном раунде Лиги конференций.
В четверг, 14 июля, свои ответные матчи в первом отборочном раунде Лиги конференций проведут "Рига" и "Лиепая", которые дома сыграют с ирландским клубом "Дерри Сити" и "Гиляни" из Косово соответственно.
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