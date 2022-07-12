Финский ХИК выбил РФШ из Лиги чемпионов

Напомним, неделю назад матч в Хельсинки завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче уже на 11-й минуте забил австриец Мануэль Мартич.

Ответная встреча прошла в Юрмале на стадионе "Слока". Основное время матча завершилось со счётом 2:1 в пользу РФШ, а в серии пенальти сильнее оказались гости (5:4).

Счёт в матче был открыт на 48-й минуте - голкипер гостей после удара Эмерсона отбил мяч перед собой, а первым на добивании оказался Артур Зюзин. На 56-й минуте Стефан Панич удвоил преимущество хозяев, но на 75-й минуте Мурилу один мяч отыграл и финны сумели сравнять счёт по сумме двух матчей.

В дополнительное время зрители голов не увидели, а в послематчевой серии пенальти футболисты ХИКа сумели реализовать все свои попытки. Единственный нереализованный удар в составе РФШ на счету Панича, который пробил выше ворот.

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов ХИК сыграет с чешской "Викторией", а РФШ продолжит еврокубки в третьем отборочном раунде Лиги конференций.

В четверг, 14 июля, свои ответные матчи в первом отборочном раунде Лиги конференций проведут "Рига" и "Лиепая", которые дома сыграют с ирландским клубом "Дерри Сити" и "Гиляни" из Косово соответственно.