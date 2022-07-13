"Для развития/За!" первым подало список к выборам в 14-й Сейм

Как сообщалось, лидером списка "Для развития/За!" в Риге является глава комиссии Сейма по европейским делам Мария Голубева, в Видземе - министр обороны Артис Пабрикс, в Земгале - министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс, в Курземе - министр внутренних дел Кристап Эклонс, в Латгале - лидер фракции "Для развития/За!" в Сейме Юрис Пуце.

Под вторым номером в Риге стартует министр здравоохранения Даниэль Павлютс, в Видземе - советник президента Иева Ильвес, в Земгале - депутат Сейма Вячеслав Домбровский, в Курземе - оппозиционер Лиепайской городской думы Даце Блюке, в Латгале - депутат Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис.

В список по Рижскому избирательному округу вошли также председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Вита Анда Терауда, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Мартиньш Штейнс, исполнительный директор и член правления "Движения "За!" Микс Целминьш и другие.

В список по Видземскому избирательному округу вошли депутаты Сейма Андрис Скриде, Эвия Папуле и Даце Рукшане-Щипчинска, по Земгальскому - депутат Рижской думы Анете Екабсоне-Жогота, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис, заместитель председателя Айзкраукльской краевой думы Дайнис Вингрис, актер Андрис Лиелайс и другие.

По Курземскому избирательному округу будут баллотироваться журналист Айнар Димантс, директор по развитию Лиепайского университета Улдис Зупа, по Латгальскому - депутат Сейма Янина Курсите, председатель Ливанской краевой думы Андрис Вайводс, советник депутата Европарламента Петерис Винькелис и др.

С сегодняшнего дня до 2 августа партии могут подавать свои кандидатские списки на выборы в 14-й Сейм, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Крастиня.

На предстоящих выборах в парламент на следующие четыре года будут избраны 100 депутатов. Как сообщили в ЦИК, по Рижскому избирательному округу будет избрано 36 депутатов, по Видземскому - 26 депутатов, по Латгальскому и Земгальскому - по 13 депутатов, по Курземскому - 12 депутатов.

Баллотироваться на выборах могут граждане Латвии, которые в день выборов достигли возраста не менее 21 года.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.