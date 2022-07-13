Ср, 13.07.2022
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Раймонд Граубе, экс-командующий NBS

Начинается прием кандидатских списков на выборы Сейма

Выборы. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

С сегодняшнего дня до 2 августа партии могут подавать свои кандидатские списки на выборы 14-го Сейма, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Крастиня.

Планируется, что первым в 10:00 списки и предвыборную программу в ЦИК подаст объединение партий "Для развития/За!", сообщил агентству LETA представитель объединения Эдгар Барбакс.

На предстоящих выборах в парламент на следующие четыре года будут избраны 100 депутатов. Как сообщили в ЦИК, по Рижскому избирательному округу будет избрано 36 депутатов, по Видземскому - 26 депутатов, по Латгальскому и Земгальскому - по 13 депутатов, по Курземскому - 12 депутатов.

Баллотироваться на выборах могут граждане Латвии, которые в день выборов достигли возраста не менее 21 года.

Выборы 14-го Сейма состоятся 1 октября.

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