Виктор Фрейберг ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В среду, 13 июля, в возрасте 66 лет скончался киновед и доцент факультета социальных наук Латвийского университета (LU SZF) Виктор Фрейберг.

О печальной новости в соцсетях сообщили близкие Фрейберга, отметив, что информация о прощании последует в ближайшее время.

Фрейберг родился в 1955 году и был одним из самых популярных и известных киноведов и лекторов кино в Латвии. Он регулярно выступал с публичными лекциями в кинотеатрах K Suns, Splendid Palace, Kino Bize и других местах.

На сайте LU SZF Фрейберг назван ведущим специалистом в области семиотики и киноведения в Латвии. Также указано, что он был членом различных комиссий престижного жюри и лауреатом премии Дзинтара Содума в области литературы за изданную в 2019 году книгу "Kinomāna slimības vēsture", которая несколько недель была самой продаваемой книгой в Латвии.