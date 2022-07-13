Ср, 13.07.2022
Привет из Юрмалы! Дом продал, но, надеюсь, возможность видеться с друзьями и близкими будет всегда Сергей Светлаков
Сергей Светлаков

Выявлено 908 новых случаев Covid-19. Кумулятивный показатель превысил 420

ФОТО: LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 908 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 420,3 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3675 лабораторных тестов на Covid-19, 24,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 364 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 544 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 843 035 человек. В целом с начала пандемии умер 5871 человек, инфицированный Covid-19.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back