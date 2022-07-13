Выявлено 908 новых случаев Covid-19. Кумулятивный показатель превысил 420

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 420,3 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3675 лабораторных тестов на Covid-19, 24,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 364 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 544 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 843 035 человек. В целом с начала пандемии умер 5871 человек, инфицированный Covid-19.