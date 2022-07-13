Малкин остаётся в НХЛ. Российский хоккеист подписал контракт на 24 миллиона долларов

Соглашение рассчитано на 4 года. Зарплата 35-летнего форварда составит $6,1 млн за сезон (общая сумма контракта - $24,4 млн).

По данным CapFriendly, через четыре года, когда истечёт новый контракт с "Пингвинз", Малкин войдёт в топ-3 игроков НХЛ по суммарному заработку за всю карьеру в лиге.

"Евгений - талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейное резюме и личные качества многое говорят о нём как об игроке. Мы очень рады наблюдать, как он продолжает своё замечательное наследие в Питтсбурге", - заявил генменеджер "Питтсбурга" Рон Хекстолл.

Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года. В составе команды россиянин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Всю карьеру в НХЛ он отыграл только за "пингвинов", проведя 981 матч в регулярных чемпионатах и набрав 1146 (444+702) очков. Форвард является воспитанником магнитогорского "Металлурга".