Ср, 13.07.2022
У людей вылетают окна, но они все равно рады… Потому что это означает, что ВСУ близко Сергей Хлань, советник главы Херсонской области
Сергей Хлань, советник главы Херсонской области

Чиновник: Германия полностью откажется от российских угля и нефти

«Северный поток-2». ФОТО: Reuters/ScanPix

ФРГ перестанет закупать российский уголь с 1 августа 2022 года, а российскую нефть - с 31 декабря 2022 года, заявил заместитель министра финансов Йорг Кукис на конференции в Сиднее, пишет Reuters.

По словам Кукиса, отказ от российских угля и нефти коренным образом изменит структуру энергоснабжения ФРГ. Ранее Россия поставляла 40% потребляемых Германией угля и нефти.

"Каждый, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который служил бывшему Советскому Союзу инструментом на всю Восточную Европу, понимает, что избавиться от этой зависимости непросто, но нам удастся сделать это в течение нескольких месяцев", - цитирует чиновника агентство Reuters.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского угля в начале апреля, в рамках пятого пакета санкций. Он начнет действовать с 10 августа.

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