Чиновник: Германия полностью откажется от российских угля и нефти

По словам Кукиса, отказ от российских угля и нефти коренным образом изменит структуру энергоснабжения ФРГ. Ранее Россия поставляла 40% потребляемых Германией угля и нефти.

"Каждый, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который служил бывшему Советскому Союзу инструментом на всю Восточную Европу, понимает, что избавиться от этой зависимости непросто, но нам удастся сделать это в течение нескольких месяцев", - цитирует чиновника агентство Reuters.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского угля в начале апреля, в рамках пятого пакета санкций. Он начнет действовать с 10 августа.