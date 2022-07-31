В начале 2000-х Майкл Оуэн был одной из главных звёзд мирового футбола. Англичанин феерил в "Ливерпуле" и сводил с ума мальчишек по всему миру. Сейчас про бывшего футболиста почти ничего не слышно, а на первый план вышла его дочь Джемма.
"Худший кошмар отца". Дочь Оуэна покоряет британский "Дом-2"
Оуэн женат на своей подруге детства Луизе Бонсалл, с которой познакомился ещё в школе. У пары четверо детей - 19-летняя Джемма, 16-летний Джеймс Майкл, 14-летняя дочь Эмили Мэй и 12-летняя дочь Джессика.
Старшая дочь Майкла Оуэна к своим 19 годам стала практически знаменитостью. У неё свыше 800 тысяч подписчиков в Instagram (у её отца в два раза меньше), а станет ещё больше - в июне Джемма стала участницей нового сезона шоу Love Island ("Остров любви") - это британский аналог "Дома-2".
Суть шоу крайне проста - участники живут на изолированной от внешнего мира вилле на Мальорке и пытаются создать пары. Победители получают 50 тысяч фунтов.
"Я открыта для поиска любви, я хочу по-настоящему весело провести лето. Я встречалась с кем-то, но из этого ничего не вышло, так что я подумала - почему бы и нет?", - объясняла своё решение Джемма.
Спорт в семье Оуэна передался и его дочери, которая с 11 лет представляет свою страну в конном спорте. "Я путешествовала по всей Европе, выступая на больших аренах в крупных соревнованиях. Я бы сказала, что я очень настырная и всегда буду стараться добиваться того, чего хочу", - говорила Джемма в портфолио для шоу.
На проекте Джемма уже образовала пару с неким Лукой Бишем. Многие британские зрители считают эту пару самой прочной на проекте. Неудивительно, что один из частых вопросов, который слышит Джемма - приедет ли её отец на Мальорку?
Сам Майкл немного в шоке от происходящего, но продолжает поддерживать дочь.
"Это худший кошмар отца, но нужно поддерживать её желания", - волновался Майкл.
"Я слышал об этом шоу и думаю, что такие сварливые старики как я, всегда будут иметь своё мнение по этому поводу, потому что я его не смотрю. Но она уверяет меня, что это не так плохо, как я думаю. Я верю ей и не сомневаюсь, что она заставит нас гордиться", - с любовью ответил Майкл.
Как бы то ни было теперь Майкл точно следит за "Островом любви". В одном из эпизодов участники соревновались в конкурсе по частоте сердечных сокращений. Цель игры заключалась в том, чтобы соблазнить представителя другого пола, сделав так, чтобы у него участился пульс. Результат соревнования определялся прибором, измеряющим частоту сердцебиений.
Джемма с хлыстом в руках, одетая в колготки в сеточку, чёрные стринги, укороченный топ и красные туфли на высоких каблуках, исполнила приватный танец с каждым из парней.
Дочь футболиста прекрасно справилась с заданием, а её отец был крайне лаконичен в Twitter: Майкл опубликовал короткий пост с одним эмодзи - руки, закрывающие глаза.
🫣— Michael Owen (@themichaelowen) June 28, 2022
Это, кстати, не первый раз, когда Джемма заставляет отца понервничать. Несколько месяцев назад Майкл был в шоке, когда его дочь из-за похожей внешности перепутали с моделью OnlyFans (популярный сервис в индустрии развлечений для взрослых).
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