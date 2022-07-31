"Худший кошмар отца". Дочь Оуэна покоряет британский "Дом-2"

Спорт в семье Оуэна передался и его дочери, которая с 11 лет представляет свою страну в конном спорте. "Я путешествовала по всей Европе, выступая на больших аренах в крупных соревнованиях. Я бы сказала, что я очень настырная и всегда буду стараться добиваться того, чего хочу", - говорила Джемма в портфолио для шоу.

На проекте Джемма уже образовала пару с неким Лукой Бишем. Многие британские зрители считают эту пару самой прочной на проекте. Неудивительно, что один из частых вопросов, который слышит Джемма - приедет ли её отец на Мальорку?

Сам Майкл немного в шоке от происходящего, но продолжает поддерживать дочь.

"Это худший кошмар отца, но нужно поддерживать её желания", - волновался Майкл.

"Я слышал об этом шоу и думаю, что такие сварливые старики как я, всегда будут иметь своё мнение по этому поводу, потому что я его не смотрю. Но она уверяет меня, что это не так плохо, как я думаю. Я верю ей и не сомневаюсь, что она заставит нас гордиться", - с любовью ответил Майкл.