Артур Ирбе: "Это реклама России"

Ранее о подписании контрактов с российскими клубами объявили нападающий Николай Елисеев и вратарь Янис Калниньш.

Кроме того, московский "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом, но неделю спустя хоккеист в своих соцсетях написал, что не подписывал контракт с клубом и не собирается приезжать в Россию.

Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси. В случае нарушения запрета спортсмены и тренеры не будут привлекаться в сборную Латвии.

55-летний Ирбе признался, что не знает, как бы он поступил на месте вышеперечисленных хоккеистов. Бывший вратарь не хочет никого осуждать, а лишь предупредить, что, по его мнению, предлагаемые сейчас зарплаты в КХЛ являются неадекватно высокими.

Как и многие другие, Ирбе не верит, что суммы, указанные в контрактах латвийских хоккеистов, действительно будут выплачены до последнего рубля.

"Логически можно сделать вывод, что оплачивается что-то ещё, а не только игра - это реклама России, это участие в российской пропаганде", - цитирует Ирбе Sportacentrs.

По мнению экс-вратаря сборной, от латвийских игроков, которые приняли решение продолжить карьеру в КХЛ, неизбежно будут ожидать большего, чем только игра в хоккей.

"Наступит момент, когда клуб скажет тебе приколоть на грудь колорадскую ленточку, заставит встать в ряд перед игрой, открывать рот во время гимна России, а может быть, даже на глазах у зрителей отдать честь непобедимой российской армии".

За время своей карьеры Артур Ирбе принял участие в 46 матчах на чемпионатах мира и по этому показателю уступает лишь Эдгару Масальскису (54 игры).