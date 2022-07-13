Автопоезд в Межапарке сбил ребенка: бизнесмена приговорили к реальному сроку

В среду Верховный суд оставил без изменения приговор Рижского окружного суда, которым обвиняемый был признан виновным в нарушении правил эксплуатации.

Предприниматель отдал устное распоряжение водителю транспортного средства о начале движения автопоезда, хотя разрешения на участие в дорожном движении на конкретной территории и маршруте у него не было.

Затем водитель сбил поездом несовершеннолетнего велосипедиста, который от полученных травм скончался.

Предприниматель был осужден за нарушение правил эксплуатации, гарантирующих безопасность движения, как лицо, ответственное за эксплуатацию транспортного средства, в результате чего потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть.

Вместе с решением Административного суда вступает в силу назначенный обвиняемому приговор - лишение свободы сроком на шесть месяцев с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с пассажирскими перевозками, сроком на один год. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 евро в пользу двух потерпевших.

Первоначально суд Видземского предместья Риги и Рижский окружной суд признали подсудимого невиновным по предъявленным ему обвинениям и оправдали его, однако Апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Пересматривая дело в апелляционном порядке, 19 апреля 2021 года Рижский окружной суд признал подсудимого виновным.

Уже сообщалось, что трагическая авария произошла в марте 2014 года.

В сентябре 2020 года машинист поезда был приговорен к десяти месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 3 года.