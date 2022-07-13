SPRK: цена природного газа останется высокой

Как отметили в SPRK, среднемесячные цены на природный газ на крупнейших биржах Европы - нидерландской Title Transfer Facility (TTF) и бельгийской Zeebrugge Trading Point (ZTP) исторически самого высокого уровня - 130 евро за мегаватт-час (МВтч) - достигли в марте этого года. По сравнению с мартом 2021 года это было в 7,4 раза выше, по сравнению с февралем - примерно на 62% выше. Такова была реакция рынка на войну России на Украине и связанные с ней опасения по поводу поставок газа.

В настоящее время на рынке существуют опасения, что поставки природного газа из России в Германию могут не возобновиться после после плановых ремонтных работ на Nord Stream 1.

Цены остаются высокими из-за повышенного спроса, так как европейским странам необходимо создавать большие запасы природного газа к следующему отопительному сезону, чтобы обеспечить его бесперебойную доступность. Цены очень неустойчивы, их трудно предсказать даже на ближайший месяц, не говоря уже о более длительном периоде.

Средневзвешенная розничная цена в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для домашних хозяйств увеличилась в 3,6 раза, достигнув 54,4 евро за МВтч, а для юридических лиц - в 4,1 раза до 64,72 евро за МВтч.

Цена на природный газ является одним из пяти компонентов, составляющих общий платеж потребителя за природный газ.

В Латвии природный газ хранится в Инчукалнском подземном газохранилище (ПГХ). В конце сезона откачки, 30 апреля, заполнение Инчукалнского ПГХ составило 34%, или 7,4 тераватт-часов (ТВтч). Объем запасов природного газа в этом году был значительно выше, чем в прошлом, поскольку параллельно с изъятием природного газа в феврале началась его закачка для обеспечения непрерывности доступности природного газа с учетом войны на Украине. Аналогично и в Европе - средняя загрузка хранилищ на конец апреля составляла около 33%.

В настоящее время объем хранимого в Инчукалнсском ПГХ газа достигает 10,38 ТВтч. Для сравнения, общее потребление природного газа в Латвии в 2021 году составило 12,5 ТВтч.

Ранее сообщалось, что с 1 июля тарифы на природный газ для населения АО Latvijas gāz выросли на 65,6%-89,9% в зависимости от объема потребления.