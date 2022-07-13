Главное за 13 июля ⟩ Смертельная ссора в Лиепае, запрет на купание и Галкин на велосипеде

Новости Латвии:

Военнослужащий и его жена погибли в Лиепае в результате семейного конфликта.

Самая горячая тема последней недели - возможный военный призыв в Латвии. Минобороны выступило с концептуальным предложением возобновить обязательную военную службу, предоставив возможность выбора, как именно ее нести.

После попадания неочищенных сточных вод Риги в Даугаву Инспекция здравоохранения просит Рижское самоуправление немедленно разместить предупреждения для купающихся на пляжах у Даугавы и в Вецаки.

Государственная полиция по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении девочки-подростка арестовала ее приемного отца.

​Посол Украины в Латвии Александр Мищенко с начала войны стал одним из самых узнаваемых, активных, принципиально "жестких" и откровенных дипломатов.

Очередным гостем программы "Мне только спросить" стал хоккеист сборной Латвии Рихард Букартс.

В субботу, 9 июля, в Рижский порт прибыл эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51) ВМС США. В настоящее время корабль выполняет свои обязанности в Балтийском море.

Главное за рубежом:

Центр тревоги Эстонии поступило сообщение о том, что в столичном районе Мустамяэ на перекрестке Вильде-теэ и Академия-теэ столкнулись автобус и водитель самоката.

Северная Корея признала независимость ДНР.

C 15 апреля белорусские власти ввели безвизовый въезд в страну для граждан Литвы и Латвии, а с 1 июля - и Польши. Как безвиз повлиял на жизнь в приграничье.

Арабский мир сдержанно отреагировал на войну в Украине, не поддержал санкции против России и не порвал с ней связи. Ближний Восток поверил в многополярный мир версии Владимира Путина еще после показательной войны в Сирии.

В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наемников для участия в российском вторжении в Украину.

Прокуратура Варшавы расследует инцидент, произошедший в понедельник, 11 июля, когда 31-летний мужчина оставил взрывчатые вещества в центре польской столицы.

Интересное чтиво:

Обнаружен необычайно маленький птенец в одном из гнезд малых орланов.

Во вторник, 12 июля, одна из самых обсуждаемых продавцов одежды в Латвии Элина Дидрихсоне родила первенца.

Потихоньку наступает время сбора грибов! Но можете ли вы назвать себя хорошим и опытным грибником? Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы отличить съедобные грибы от несъедобных и даже опасных и ядовитых!

Российский юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал в своем Instagram сторис, показав, как они с сыном катаются на велосипедах в Юрмале.

Анджелина Джоли и ее 16-летняя дочь Шайло побывали на концерте итальянских рокеров Måneskin в Риме.