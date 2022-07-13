Самоуправление Сигулды обратиться в полицию против партии "Стабильность!"

Самоуправление Сигулдского района попыталось связаться с партией "Стабильность!" как по электронной почте, так и на официальный почтовый адрес, но ответов так и не последовало. Недавно в муниципалитет поступила неофициальная информация о том, что партия не планирует менять визуальную элементы, пока они не будет запрещены.