Санкции Запада против РФ: последствия для экономики России и всего мира

В то же время он предупреждает, что Индии будет очень нелегко сохранить баланс сил. Есть проблемы на пути углубления военного сотрудничества с США, торговое соглашение с ЕС может сорваться из-за неприятия европейских социальных и экологических стандартов. В то же время дальнейшее сближение России с Китаем может привести к сокращению военного сотрудничества РФ с Индией, которой потребуется много времени, чтобы преодолеть зависимость от поставок российских вооружений, предупреждает Кристиан Вагнер.

Япония совершила коренной поворот в отношениях с Россией

Что же касается Японии, то она под впечатлением войны в Украине совершила коренной поворот в своей политике в отношении России, подчеркивает Александра Сакаки (Alexandra Sakaki). Она напоминает, что после аннексии Крыма в Токио ограничились "беззубыми санкциями", а после отравления Скрипалей не последовали призыву Лондона выслать российских дипломатов. Теперь же японское правительство немедленно приняло "длинный список" жестких штрафных мер против РФ.

Александра Сакаки ФОТО: DW

Это во многом связано с многолетними бесплодными попытками Токио найти решение в территориальном споре с Москвой вокруг Курильских островов и с несбывшимися надеждами обрести в лице России весомый противовес Китаю. К тому же нынешние жесткие санкции в отношении РФ являются недвусмысленным сигналом Пекину воздержаться от каких-либо попыток насильственного изменения статуса-кво в дальневосточном регионе, объясняет эксперт.

"Вот только в области энергетики бедной ресурсами Японии пока трудно отказаться от сотрудничества с Россией, хотя она зависит от российских ископаемых энергоносителей намного меньше, чем Европа", - констатирует Александра Сакаки.

Россия стала конкурентом Саудовской Аравии и Ирана на рынке нефти в Азии

В статье про начавшиеся изменения на глобальном рынке энергоносителей Якопо Мария Пепе (Jacopo Maria Pepe) указывает на формирование двух центров притяжения: за нефтяные рынки Китая и Индии теперь будут конкурировать Саудовская Аравия, Иран и Россия, а на европейский рынок увеличат поставки США, ряд стран ОПЕК+ и частично саудовцы. "Это снизит напряженность на рынке, но не компенсирует выпадающие российские поставки", - предупреждает эксперт.

Якопо Мария Пепе ФОТО: DW

В кратко- и среднесрочной перспективе Китай и Индия выиграют от дешевой российской нефти, а среди экспортеров энергоносителей потенциальными победителями являются, прежде всего, Саудовская Аравия, Катар и США, считает автор статьи, а "Россия в среднесрочной перспективе будет ослаблена".

По его мнению, "благодаря продаже нефти третьим странам в Азии Россия сможет предотвратить полный коллапс своей нефтедобычи". А вот "с переориентацией в Азию российского трубопроводного газа все сложнее". Якопо Мария Пепе полагает, что попытки осуществить такую переориентацию нанесут российской экономике в среднесрочной перспективе большой ущерб и к тому же "увеличат ассиметричную зависимость от Китая".

Россия не должна играть роль спасителя на рынке продовольствия

Наконец, в статье про глобальный рынок продовольствия Беттина Рудлофф (Bettina Rudloff) напоминает, что в США санкции против пищевой промышленности из гуманитарных соображений запрещены законом и что Евросоюз никаких прямых санкций против российского аграрного сектора не вводил. Ограничения на импорт удобрений введены для того, чтобы лишить Беларусь возможности через РФ обходить запрет на поставки калийных удобрений в ЕС. К тому же под санкции попали два российских олигарха, связанных с производством удобрений.

Беттина Рудлофф ФОТО: DW

А вот Россия ограничивает экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции многочисленными мерами, подчеркивает эксперт SWP и указывает, в частности, на квотирование поставок за рубеж пшеницы.