Чт, 14.07.2022
Логически можно сделать вывод, что оплачивается что-то ещё, а не только игра - это реклама России, это участие в российской пропаганде. Артур Ирбе, бывший вратарь сборной Латвии по хоккею
Артур Ирбе, бывший вратарь сборной Латвии по хоккею

Выявлено 1107 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Люди отдыхают в парке. Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1107 новых случая Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 80 до 109 лет:

  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 100 до 109 лет.

Оба были не вакцинированы от коронавируса или не прошли полный курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 444,9 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3488 лабораторных тестов на Covid-19, 31,7 % из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 446 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 661 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 844 142  человека.

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