Выявлено 1107 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1107 новых случая Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1107 новых случая Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 80 до 109 лет:
Оба были не вакцинированы от коронавируса или не прошли полный курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 444,9 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3488 лабораторных тестов на Covid-19, 31,7 % из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 446 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 661 - были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 844 142 человека.
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