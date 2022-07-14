Выявлено 1107 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные группы от 80 до 109 лет:

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 100 до 109 лет.

Оба были не вакцинированы от коронавируса или не прошли полный курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 444,9 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3488 лабораторных тестов на Covid-19, 31,7 % из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 446 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 661 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 844 142 человека.