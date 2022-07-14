Фото ⟩ Луцавсала готовится к проведению фестиваля Positivus

В преддверии фестиваля на Луцавсале очень оживленно - возводятся заборы и сцены, строятся зоны общественного питания, потому что после 13 лет проведения в Салацгриве Positivus переехал в Ригу.

"Прошло два года, если учесть предвыборный период, в который индустрия туризма и гостеприимства задавала мне вопрос: чем город может помочь в эти трудные времена? И мой ответ всегда был: именно организуя такие мероприятия", - заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

В этом году организация фестиваля в финансовом отношении оказалась самой затратной в его истории - было потрачено около двух миллионов евро, из которых более половины пришлось на гонорары артистам. Программа масштабная - на трех сценах выступят несколько звезд рэпа и поп-музыки, получивших мировое признание.

Организаторы надеются привлечь больше иностранных гостей в этом году, и в настоящее время планируется, что в каждый фестивальный день Луцавсалу посетит около 20 000 человек.

"Мы уже видим, что когда фестиваль переносится в Ригу, тенденции иностранных посетителей меняются, и в настоящее время похоже, что литовская публика заменит эстонцев в качестве основных иностранных посетителей", - сказал организатор фестиваля Гиртс Майорс.

Территория фестиваля будет расположена в южной части Луцавсалы. Если обычно вход на крупные мероприятия организован здесь со стороны магазина Ksenukai, то в этот раз главный вход будет со стороны Островного моста, рядом с троллейбусной остановкой.

Организаторы приглашают посетителей фестиваля приходить на мероприятие пешком, приезжать на велосипеде или на общественном транспорте. Они предупреждают, что въезд на территорию на автомобиле будет полностью запрещен и в принципе невозможен, при этом будут запланированы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Галерея: Как выглядит Луцавсала за несколько дней до Positivus 2022

Positivus больше не будет обычным 24-часовым фестивалем. Концерты будут проходить только до часа ночи. После этого в течение часа посетители должны будут покинуть территорию. Для доставки отдыхающих домой будут запланированы дополнительные рейсы общественного транспорта. За порядком будет следить государственная и муниципальная полиция, в том числе охраняющая Даугаву, чтобы избежать попадания на фестиваль энтузиастов, которые могут попытаться проникнуть на мероприятие по воде.

"Мы будем уделять больше внимания водителям транспортных средств в отношении употребления алкоголя, это касается и электросамокатов и велосипедов", - заявил начальник отдела контроля и координации мероприятий Рижского окружного управления Государственной полиции Янис Грикис.

"Мы увеличим количество спасателей на Луцавсале, мы обязательно обратим внимание на перегревшихся зрителей", - заверил Андрей Аронов, замглавы Рижской муниципальной полиции.

На Луцавсале также будет установлен палаточный городок, но по сравнению с Салацгривой он будет очень маленьким – не более 2000 человек. Будет запрещено проносить алкоголь и другие одурманивающие вещества как на территорию фестиваля, так и в палаточный городок.