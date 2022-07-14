Максим Галкин о слухах в СМИ: "В Риге еще не был"

Посмеялся шоумен над заголовком о том, что его якобы видели в рижском ресторане с красивым парнем: "Спасибо хоть с красивым. Это учитывая, что в этот приезд ни в Риге еще не был, ни в ресторан еще не выбирался".

Напомним, российский юморист и шоумен Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали. Кстати, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне. На 4 и 13 августа билеты уже недоступны. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Он показал, что никакого синяка у него нет. Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.