Почти треть латышей считает, что Россия нападет на страны Балтии

Респонденты из смешанных и русскоязычных семей считают указанный сценарий менее вероятным - 23% респондентов из смешанных семей и 17% респондентов из русскоязычных семей считают вторжение России в страны Балтии реальным.

Также задавался вопрос о том, что люди будут делать, если Россия вторгнется в Латвию.

Среди латышей 45% готовы сами пойти воевать или иным образом поддержать латвийские вооруженные силы, среди русских это подтверждают 12%, а из смешанных семей 25% респондентов.

Наименьшая часть планирует покинуть страну, русские рассматривают это чаще, чем латыши (23% и 14% соответственно), и это решение особенно популярно среди более молодых респондентов.

Как пишет Ir, в обществе существуют серьезные разногласия по поводу того, какой путь геополитического развития лучше всего отвечает интересам Латвии. Большинство латышей (68%) выступают за более тесное сотрудничество со странами Запада, тогда как большинство русскоязычных (54%) выступают за тесные отношения как с Россией, так и с Западом.

Однако даже русскоязычные респонденты видят гарантии безопасности Латвии в Европейском союзе (ЕС), а не в России, тогда как экономический рост все же ожидается от более тесных связей с соседней страной, а не от ЕС. В этой теме возникает конфликт поколений, поскольку большинство русскоязычных, родившихся в независимой Латвии, уверенно связывают безопасность и процветание Латвии с ЕС. Молодежь также гораздо более позитивно воспринимает членство Латвии в ЕС и НАТО, а также присутствие в Латвии войск партнеров.

В исследовании использовались очные и онлайн-опросы, проведенные исследовательским центром SKDS в конце апреля, в ходе которых было опрошено более 2000 жителей Латвии. Респонденты также ответили на вопросы об источниках повседневной информации, своем отношении к политике, проводимой президентом России Владимиром Путиным, о возможности эскалации межнационального конфликта в Латвии, о готовности бороться за Латвию, если бы Россия на нее напала. Полные результаты обширного исследования будут обнародованы в ближайшее время.