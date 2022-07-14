Есть ли у России силы на новую военную кампанию в Украине?

Логистическая цепочка поставок выглядит примерно так: с центральных складов, расположенных в глубине России, боеприпасы грузятся на вагоны и по железной дороге доставляются на тыловые склады, расположенные или в Украине, или на прилегающих территориях. Оттуда их развозят автотранспортом по фронтовым складам.

Если при удалении склада от линии фронта на 30-40 км один грузовик за сутки может выполнить два-три рейса, то при 90-100 км - не более одного. Следовательно, потребуется втрое увеличить число как машин, так и обслуживающего персонала.

По словам российского эксперта, который предпочел анонимность, чисто количественно справиться с проблемой рассредоточения логистических центров и узлов российская армия в состоянии.

"Надо использовать большее количество грузовиков, большее количество военных водителей. Это, кстати, одна из самых дефицитных специальностей. Если мы вспомним, срочники, которые попадали в плен в начале войны, - это тоже были водители. Тогда не хватало контрактников, все-таки контрактников предпочитают посылать на более сложные должности".

"Соответственно, эту проблему надо будет как-то решать. Она решаема, потому что запас автомобилей еще и близко не исчерпан. И водителей есть где взять, но это организационная мера, которая принимается сейчас", - считает он.

Однако остается вопрос организации.

Поскольку численность автомашин и их время в пути возрастут, такие колонны становятся более уязвимы как для атак с воздуха, так и для той же артиллерии и диверсантов. То есть потребуется решать вопрос охраны автоколонн.

Рассредоточение складов потребует более сложной системы учета и размещения различных типов грузов, обмена информацией, налаживания связи. Наконец, будет нужно большее число специалистов службы тыла.

Смена комсостава

Российская кампания в Украине, не достигшая в самом начале главной, как полагают, стратегической цели - захвата Киева и разгрома ВСУ, возможно, уже привела к перестановкам в командовании.

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные написало 25 июня в официальном "Твиттере", что с начала июня были уволены с командных должностей несколько российских генералов. Среди них, по информации британской разведки, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников.

Россия не подтверждает эту информацию, на странице сайта министерства обороны России Андрей Сердюков все еще значится командующим ВДВ, а Александр Дворников - командующим Южным округом.

В среду стало известно, что, вероятно, в отставку отправится вице-премьер Юрий Борисов, курировавший оборонно-промышленный комплекс. Он с 2018 года занимался организацией производства вооружений и военной техники в России, но непосредственно с "оборонкой" был связан с конца 1990-х годов.

По словам российского военного эксперта, российское руководство уже пытается изменить командный состав, пытаясь найти более грамотных командиров.

"У нас армия страдает от отрицательного отбора. И чем выше продвигаемся вверх по лестнице, особенно этот генеральский рубеж, тем больше вероятность того, что мы столкнемся с не самым компетентным человеком, переросшим свою компетентность и поднявшимся на лояльности. Но все равно всегда есть определенное число тех, кто работает и на которых все держится. Вот среди них и выбираем", - говорит он.

По его словам, слухи о заменах в командовании войсками ходят в военных кругах, но сколько и кого именно заменили, неизвестно.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман считает, что такая смена комсостава вряд ли приведет к положительным результатам.

"Пока мы видели смены командующих группировками по направлениям, на более низком уровне соединений и частей это, видимо, частично тоже происходит, в том числе из-за потерь, но на этом уровне не факт, что такое перетасовывание что-то даст. Кадры в среднем - какие есть, и надо работать с тем, что есть. Как сказал товарищ Сталин, "у нас нет в резерве Гинденбургов", - отмечает он.

"И вообще проблемы ВС РФ в этой войне происходят не из-за конкретных неподходящих командиров частей, а из-за общего замысла, общего ведения войны и общей подготовки армии к ней, заменой в низах это не решить", - подчеркивает израильский военный эксперт.

А по мнению Роба Ли, хотя ошибки командования довольно очевидны для специалистов, решение о смене командующих частями и соединениями часто происходит потому, что политики часто вымещают на исполнителях досаду за свои собственные ошибки.

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