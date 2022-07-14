Зачем автор убил Масяню? Интервью с ее создателем

Художник-мультипликатор Олег Куваев нарисовал первые эпизоды "Масяни" в 2001-м. За 21 год в жизни Масяни многое изменилось: она вышла замуж за Хрюнделя и родила двоих детей - но из Петербурга так и не уехала. Последние серии посвящены теме войны в Украине.

"Когда я делал первый, была очень сложная ситуация. Началась война, мы все оказались в шоке, не понимали, что делать. А уж мне не было понятно тем более. Все люди, которые занимаются юмором, оказались фактически без работы. Потому что ситуация, во-первых, совершенно не смешная. Во-вторых, основной метод действия всех юмористов - это преувеличение. А здесь преувеличивать уже некуда. Настолько это невероятный абсурд. Мы уперлись в стенку, шутить про это невозможно - как с этической точки зрения, так и, можно сказать, с технической", - сказал Куваев.

Он указал, что не видит для себя иных вариантов, кроме как делать такие военные мультфильмы.

"Я посмотрел выступления украинских стендаперов по подвалам - и это дало мне стимул продолжать работать. Комики даже там [в Украине] не бросают юмор и используют его как могут, чтобы поддержать людей. Эти ребята помогли мне продолжить работать", - заметил Олег.

Художник-мультипликатор объяснил, зачем он нарисовал последний мультфильм:

"Последний адресован именно тем, кто каким-то образом поддерживает войну. Этого я не понимаю больше всего. Даже диктатора можно понять, он мнит себя императором, завоевывает территории - как бы историческая логика в этом есть. Видимо, он живет в Средних веках.

Мне непонятны люди, которые поддерживают его, смотрят все эти передачи по телевизору, потом пишут очень жестокие слова в интернете, очень бесчеловечные. Мне хотелось напомнить им о человечности".

Куваев также объяснил, зачем убил Масяню:

"Мне хотелось, чтобы люди, которые поддерживают войну, почувствовали все это на своей шкуре. Масяня до сих пор петербурженка. И большую часть своей жизни тоже прожила в Петербурге. Питерцы до сих пор ее воспринимают как свою. Я сделал это, чтобы люди почувствовали этот ужас как можно ближе. Пришлось это сделать".

Напомним, 10 июля на YouTube-канале мультипликатора Олега Куваева вышел новый эпизод анимационного веб-сериала "Масяня" под названием "Санкт-Мариубург". В нем Китай объявляет России войну и начинает бомбардировку нескольких городов, в том числе Санкт-Петербурга, где живут главные герои сериала - Масяня и Хрюндель, пишет Tjournal.

Вымышленный президент Китая Вынь Суй Хим призывает "очистить Россию от фашистов". В этот момент показаны кадры с националистами и участниками "Русских маршей" в РФ. Масяня и Хрюндель со своими детьми наблюдают за обстрелом города и прячутся в ванной, подвале и метро.

Показана и "альтернативная вселенная", где соседи рассказывают Хрюнделю, что их знакомые успели выехать в безопасные Бучу и Мариуполь. Далее грустный момент - Масяня и один из детей погибают, а оставшийся ребенок ведет военный дневник - отсылка к дневнику Тани Савичевой, жившей в блокадном Ленинграде.

В финале Масяня просыпается, а все, что ей привиделось - было лишь кошмаром. Сидя на подоконнике, она рассуждает об эмпатии и извиняется перед зрителями за то, что эпизод комедийного сериала вышел несмешным.