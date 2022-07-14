СМИ: Как низко упадет евро?

Уже в первой половине этого года трейдеры прогнозировали, что евро достигнет паритета с долларом. Такие прогнозы делались в то время, когда до паритета было еще далеко. Однако опасения по поводу резкого роста цен на природный газ привели к обесцениванию европейской валюты.

Инвестиционный директор компании Abrdn сказал, что, по его мнению, евро может упасть до отметки 97 центов, при этом в краткосрочной перспективе возможно еще большее обесценивание евро.

"Я бы не исключал вероятности того, что евро может стоить меньше 90 центов за доллар", - сказал он.

По оценке аналитиков немецкого банка Deutsche Bank, стоимость евро может упасть до 95-99 центов. В их анализе рассматривалось, как доллар и евро реагировали на такие факторы, как повышение процентных ставок в прошлом, и как валюты реагировали на стресс на рынках в прошлом.

"Падение ниже паритета будет сигнализировать о рыночных ценах перед лицом неизбежной рецессии в еврозоне, а также негативных последствий энергетического кризиса для торговли", - сказал глава отдела валютных исследований Deutsche Bank.

Падение евро также может повлиять на мировую экономику, доходы корпораций и потребительские кошельки. Для американцев, выезжающих за пределы страны, слабый евро означает необходимость платить больше за доллар. Для американских компаний слабый евро также может вызвать головную боль, что затруднит конкуренцию на экспортных рынках. По данным FactSet, компании, входящие в индекс S&P 500, зарабатывают около 14% своего дохода в Европе.

С другой стороны, для еврозоны это означает, что последствия будут неприятными. Слабый евро усилит инфляционное давление, а стоимость импорта вырастет. В отличие от прошлого ожидается, что слабый евро не обеспечит достаточных стимулов европейским производителям, когда можно было более выгодно экспортировать.

"Теоретически это может помочь экспортерам в Европе, но есть проблемы с цепочками поставок и поставками газа", - сказал глава валютного отдела компании Jeffries.

Точно так же более слабый евро может сделать деноминированные в евро активы, такие как акции, менее привлекательными. Так, например, базовый индекс Stoxx Europe в этом году упал на 14%, что меньше падения индекса S&P 500, достигшего 18%. В долларовом выражении падение в Европе больше, чем в США.

"В худшем случае европейские инвестиции станут менее востребованными. Если бы существовала международная экономическая цена, то это была бы валюта. Как правило, если стоимость валюты падает, это как бы предупреждающий знак для иностранных инвесторов", - отметил эксперт.

Однако не все инвесторы и стратеги убеждены в том, что евро продолжит снижение значительно ниже паритетного порога. Глобальный макроэкономический стратег компании Vanda Research подчеркивает, что минимальное падение ниже порога паритета также является нижним пределом падения евро.

"Если прогнозируется падение стоимости евро до 95 центов или подобного уровня, то это может означать действительно большой кризис в Европе. Однако энергетические проблемы и другие недостатки уже учтены в цене в евро", - заявил он.

По его словам, если евро продолжит терять свою стоимость, то это станет проблемой для Европейского центрального банка, что может изменить график "закручивания гаек" в денежно-кредитной политике.