Лия Уильямсон - капитан сборной Англии и лицо Gucci. Её называют новым Бекхэмом

Англичанки на групповом этапе одержали две победы в первых двух матчах, причём во втором туре они разгромили команду Норвегии со счётом 8:0. Эта победа стала самой крупной в истории чемпионатов Европы по футболу (включая мужской). Ранее рекорд также принадлежал англичанкам - 6:0 над Шотландией в 2017 году.

Женская сборная Англии вообще любит забивать много голов. В конце прошлого года англичанки прошлись катком по сборной Латвии и нанесли ей самое крупное поражение в истории - 20:0.

В той игре не принимала участие Лия Уильямсон, но на чемпионате Европы уже с капитанской повязкой она значится в составе сборной Англии. Ей 25 лет, она играет в защите в лондонском "Арсенале", а капитаном национальной команды стала в апреле 2022 года. Для неё это первый подобный опыт.

"Давление - неотъемлемая часть спорта. Я не уверена, что к такому можно подготовиться, но если наша игра улучшается с каждым разом и будущим поколениям есть на что посмотреть и с кого брать пример, то это того стоит", - приводит слова Лии "Чемпионат".

Уильямсон не только прекрасно обороняется и может круто навесить в штрафную. Её карьера идёт в гору и в других направлениях - она является лицом компании Nike и недавно подписала контракт с итальянским брендом Gucci.

После этого Лию стали сравнивать с экс-футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, который также сотрудничает с Gucci.

Сборная Англии дважды в своей истории доходила до финалов Евро, но уступала в обоих. К этому моменту англичанки забили на турнире 10 мячей, не пропустив ни одного. Велика вероятность, что впереди третий в истории финал на домашнем стадионе "Уэмбли". Сможет ли Лия привести свою команду к чемпионству?