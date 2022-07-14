Латвийский защитник Кристиан Рубинс подписал контракт с "Оттавой Сенаторз"
Защитник сборной Латвии Кристиан Рубинс заключил однолетний двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз".
Защитник сборной Латвии Кристиан Рубинс заключил однолетний двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз".
24-летний Рубинс на этой неделе не получил квалификационного предложения от клуба "Торонто Мейпл Лифс" и стал свободным агентом.
Зарплата Рубинса в НХЛ составит 750 тысяч долларов за сезон, а в Американской хоккейной лиге (АХЛ) - 130 тысяч.
Рубинс в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ, проведя три матча за "Торонто Мейпл Лифс". Также защитник провёл 58 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где заработал 11 (1+10) очков в составе "Торонто Марлис".
Рубинс попал в систему "Мейпл Лифс" в августе 2018 года, когда подписал договор ECHL с командой "Глоуэрс". Спустя неполные три месяца он заключил свой первый контракт в АХЛ.
Кристиан представлял сборную Латвии на трёх чемпионатах мира.
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