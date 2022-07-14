Ракетные удары по Виннице; 20 погибших, в том числе трое детей

По предварительным данным, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. Также от ударов пострадали расположенные рядом Дом офицеров и жилые дома.

В результате ударов по Виннице погибли 20 человек, в том числе и трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения.

По словам представителя администрации, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подлодки в акватории Черного моря.

"На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар терактом.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал он.

Минобороны России не стало комментировать удар по Виннице

Официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков в своем ежедневном брифинге ничего не сказал о ракетных ударах по Виннице, сообщает Русская служба BBC.

По утверждению Конашенкова, российская авиация нанесла удары по позициям украинской армии в Николаевской и Донецкой областях, в результате которых, по данным российского минобороны, погибли около тысячи украинских военных.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что удар в Виннице был нанесен по "временному пункту размещения нациков".