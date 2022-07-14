Чт, 14.07.2022
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Александр Мищенко, посол Украины в Латвии

250 миллионов евро за два года. Роналду получил безумное предложение

Криштиану Роналду ФОТО: AP/Scanpix

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил предложение от клуба из Саудовской Аравии, сообщает AS.

По информации издания, 37-летний португальский футболист получил заманчивое предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, который готов заплатить "Манчестер Юнайтед" 30 миллионов евро за форварда, а самому Роналду предложили двухлетнее соглашение с окладом 250 миллионов евро (125 млн за каждый год).

Напомним, что Криштиану Роналду планирует этим летом сменить клубную прописку для того, чтобы выступать в Лиге чемпионов. 9 июля стало известно о том, что Роналду не поехал с "МЮ" в предсезонное турне в Таиланд. Кроме того, португалец пропустил несколько тренировок команды после отпуска.

Вместе с тем новый главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг подчёркивал, что Роналду не говорил ему о желании покинуть клуб, и добавил, что футболист входит в его планы и не продаётся.

Роналду перешёл в "МЮ" в августе прошлого года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 38 матчей и отметился 24 мячами.

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