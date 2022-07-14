250 миллионов евро за два года. Роналду получил безумное предложение
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил предложение от клуба из Саудовской Аравии, сообщает AS.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил предложение от клуба из Саудовской Аравии, сообщает AS.
По информации издания, 37-летний португальский футболист получил заманчивое предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, который готов заплатить "Манчестер Юнайтед" 30 миллионов евро за форварда, а самому Роналду предложили двухлетнее соглашение с окладом 250 миллионов евро (125 млн за каждый год).
Напомним, что Криштиану Роналду планирует этим летом сменить клубную прописку для того, чтобы выступать в Лиге чемпионов. 9 июля стало известно о том, что Роналду не поехал с "МЮ" в предсезонное турне в Таиланд. Кроме того, португалец пропустил несколько тренировок команды после отпуска.
Вместе с тем новый главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг подчёркивал, что Роналду не говорил ему о желании покинуть клуб, и добавил, что футболист входит в его планы и не продаётся.
Роналду перешёл в "МЮ" в августе прошлого года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 38 матчей и отметился 24 мячами.
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