"Рига" и "Лиепая" продолжат выступления в Лиге конференций

"Лиепая" неделю назад на выезде потерпела поражение от команды "Гиляни" из Косово - 1:0. Единственный гол на 37-й минуте матча забил Альберт Дабигай.

В ответной встрече подопечные Тамаза Пертии сумели одержать победу со счётом 3:1 и по сумме двух матчей (3:2) выйти во второй отборочный раунд Лиги конференций.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, а во втором главным героем встречи стал Артур Карашаускс, который появился на поле на 37-й минуте. Хозяева вышли вперёд на 49-й минуте после гола Карашаускса с пенальти. Правда, всего две минуты спустя "Гиляни" восстановили равновесие на табло - автором гола стал Бледиан Красничи.

На 64-й минуте Карашаускс нанёс дальний удар по воротам соперника, после которого мяч угодил в перекладину. Первым на добивании оказался Неманья Белакович, который снова вывел лиепайчан вперёд. В конце матча Крашаускс заработал 11-метровый, который точно реализовал бразилец Додо, установив окончательный счёт в матче.

Победы на своём поле добилась также "Рига", которая обыграла ирландский клуб "Дерри Сити" - 2:0. Дублем в этой встрече отметился бразильский футболист Габриэль Рамос. Таким образом, "Рига" одержала уверенную победу по сумме двух встреч со счётом 4:0.

Во втором отборочном раунде Лиги конференций "Лиепая" сыграет с швейцарским клубом "Янг Бойз", а "Рига" - со словацким "Ружомбероком". Также со второго отборочного раунда борьбу в еврокубках начнёт "Валмиера", которой будет противостоять северомакедонский клуб "Шкендия".

Первые матчи пройдут 21 июля.